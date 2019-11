Disputa pela liderança do PSDB na Câmara envolve articulação para diminuir influência de Doria

Em uma tentativa de diminuir o poder de influência que o governador de São Paulo, João Doria, tem tido no PSDB, um grupo de tucanos na Câmara quer eleger o deputado Celso Sabino (PA) para a liderança do partido no ano que vem.

Sabino tem apoio de Aécio Neves (MG). Foi ele, inclusive, o autor do parecer contra a representação feita pelos diretórios municipal e estadual do partido em São Paulo que pedia a expulsão do partido do ex-candidato à Presidência da República. Ele alegou, na época, que Aécio não foi condenado e, por isso, não havia motivo para sua saída. Seu parecer acabou aprovado, o que significou uma derrota para Doria.

Sabino enfrentará o deputado Beto Pereira (MS) na disputa pelo comando da bancada. Ele tem o apoio da ala paulista na Câmara. A bancada, de 32 deputados, está rachada em relação aos dois postulantes. A eleição será realizada na próxima quarta-feira, em Brasília.