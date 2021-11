Disputa em SP em 2022: Bolsonaro com o candidato de Doria; Moro com o MBL

Nas voltas que a política dá, Jair Bolsonaro, ora, vejam só, poderá ter de apoiar o candidato de João Doria ao governo de São Paulo em 2022. Apesar de ter pedido a Valdemar Costa Neto o controle do PL paulista, o presidente foi informado de que seu novo partido está praticamente acertado com Rodrigo Garcia, vice do “calça apertada” e nome do PSDB para o Bandeirantes. Resignado, Bolsonaro teria respondido: “O Garcia não é o Doria”. Ou seja, há possibilidade de jogo com o tucano, especialmente em um segundo turno. Porém, sem um candidato 100% bolsonarista, o presidente abrirá espaço no maior colégio eleitoral do País para Sérgio Moro, que negocia palanque com o MBL.

Arranjo. O Podemos de Moro apoiaria Arthur do Val, do MBL, a governador, em troca de ter o Patriota na aliança nacional do ex-juiz da Lava Jato.

Arranjo 2. A tendência é o MBL voltar ao Patriota, mas não em bloco fechado. Kim Kataguiri, por exemplo, deve permanecer no União Brasil.

Fechados. André do Prado, deputado estadual do PL, é considerado um obstáculo intransponível para Bolsonaro tomar conta completamente do diretório paulista do partido.

Magia bolsonarista. “Assim como Voldemort (personagem da saga Harry Potter), Valdemar é um mestre da sobrevivência: manteve-se poderoso após todas as crises e escândalos da política brasileira nas últimas décadas”, diz trecho da newsletter de canal criado por Olavo de Carvalho.

Monstro… Em Otelo, Shakespeare escreveu que o ciúme é um “monstro de olhos verdes”. Para integrantes do Novo, é essa a fera que tem corroído o jovem partido, agora abalado pela lamentável briga, na quarta-feira, 10, entre as vereadoras paulistanas Cris Monteiro e Janaína Lima na maior Câmara Municipal do País.

…de olhos… Conforme esse diagnóstico, a vontade de aparecer e de colocar projetos pessoais acima de interesses coletivos, sintomas típicos de quem se elege com discurso antipolítica, está no cerne das muitas divisões internas do Novo.

…verdes. A boa notícia para o Novo é que há uma unanimidade: o pré-candidato a presidente Felipe d’Avila é habilidoso e com perfil ideal para construir uma unidade. Desde que sua candidatura não sofra traições de integrantes do partido seduzidos pelo ex-juiz Moro.

Lamentável. “Episódio absolutamente lamentável e que será devidamente apurado e julgado pelas instâncias partidárias competentes”, disse Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, sobre a briga, revelada pelo blog da Coluna.

Lamentável 2. Por falta de quórum, o diretório estadual do Cidadania de São Paulo adiou a definição sobre expulsar ou não o deputado estadual Fernando Cury, do caso de assédio contra Isa Penna (PSOL) na Assembleia paulista.

