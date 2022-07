O discurso de Tarcísio de Freitas na convenção do Republicanos, neste domingo, terá indiretas às gestões tucanas. O bolsonarista pretende prometer obras acabadas no prazo e sem sobrepreço, e disciplina fiscal com inclusão social. Ele também deve defender pautas que destoam do bolsonarismo, como o desenvolvimento sustentável.

