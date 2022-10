Dirigentes partidários querem reconhecer rápido o resultado da eleição para evitar crise

Dirigentes partidários se preparam para reconhecer rapidamente o resultado da eleição presidencial, no próximo domingo (30), com o intuito de validar o processo e evitar eventuais questionamentos sobre o sistema de votação. Caso o ex-presidente Lula (PT) vença, alguns temem que haja protestos por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus aliados.

Vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda garante que a legenda pretende parabenizar o vencedor assim que os dados forem anunciados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Estamos preparados para reconhecer o resultado assim que ele for divulgado, ganhe quem ganhar”, afirmou.

O presidente do MDB, Baleia Rossi, considera que todos os presidentes compartilham do mesmo entendimento. “O MDB tem plena confiança no processo eleitoral brasileiro e no sistema de urnas eletrônicas. Nós defendemos a democracia e vamos reconhecer e respeitar o resultado das eleições”, declarou.

De acordo com aliados, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, não deve embarcar em nenhuma “aventura” caso os bolsonaristas tentem radicalizar. Ontem, um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro (PL) chegou a sugerir um adiamento do pleito, o que não tem respaldo na cúpula. Pessoas próximas garantem que Valdemar vai reconhecer o resultado, qualquer que seja ele.

Assim como os dirigentes partidários, os presidentes dos Três Poderes, Rodrigo Pacheco, do Senado, Arthur Lira, da Câmara, e Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) também se preparam para validar o resultado de domingo rapidamente. Todos devem acompanhar o final da apuração e o resultado de Brasília.