Diretora da OMC diz que mundo não sobrevive sem agricultura brasileira

Após ouvir o pedido de ajuda do presidente Jair Bolsonaro para garantia de acesso a fertilizantes, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, se encontrou com a bancada ruralista, em Brasília, e disse que o mundo não sobrevive sem a produção brasileira de alimentos. A fala foi dita em meio a temores da diretora sobre uma “crise de fome sem precedentes”, pela escassez de alimentos, provocada pela guerra na Ucrânia que é um grande produtor de grãos.

“Eu sei que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Precisamos pensar nos desafios futuros, não só do Brasil, mas do mundo todo”, disse Ngozi, no encontro promovido na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, em uma mansão no Lago Sul. “Estou animada sobre o que o Brasil tem a dizer sobre a área ambiental e as tecnologias produtivas com potencial de descarbonização”.

Parlamentares da base do governo, presentes na reunião, tentaram convencer a diretora sobre práticas de sustentabilidade usadas na produção brasileira e apresentaram dados sobre o tema.

Também no encontro, o diretor-executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), Ibiapaba Netto, apresentou uma carta à diretora-geral da OMC, em nome do Instituto Pensar Agro (IPA), com demandas do setor sobre temas como: sistemas de diligência devida; reconhecimento da agricultura tropical como modo sustentável de produção; ofertas de insumos; e recomposição do órgão de apelação da OMC.