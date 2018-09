Diretor da PF se reúne sábado com campanhas

O diretor-Geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, vai se reunir neste sábado, 8, com os coordenadores das campanhas dos presidenciáveis em Brasília.

O formato ainda não está definido. Não se sabe ainda se serão encontros individuais ou se haverá uma reunião com todos.

Na quinta-feira, 6, após reunião com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o presidente Michel Temer determinou o reforço na segurança de todos os candidatos à Presidência. Ele pediu para se apurar a fundo as circunstâncias do ataque.

A reunião de Galloro acontece após o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ter sido esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Ele passou por cirurgia e, nesta sexta-feira, 7, foi transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. (Juliana Braga)