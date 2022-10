Dirceu orienta militantes petistas para última semana de campanha

Coluna do Estadão

A campanha de Lula convocou apoiadores para uma reunião virtual nesta terça (25) com o ex-ministro José Dirceu. O objetivo do encontro é “orientar militantes sobre como proceder na comunicação nas redes sociais” na última semana de campanha. Um comunicado que circula em grupos de WhatsApp diz que, além de Dirceu, estarão presentes coordenadores da campanha do petista.

Coluna do Estadão: PTB toma distância de Jefferson para salvar fusão com Patriota e sobreviver