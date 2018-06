“Dilma vencedora, nossa senadora”, ouve a petista ao mudar domicílio para Minas

A ex-presidente Dilma Rousseff mudou nesta sexta-feira seu domicílio eleitoral para Minas Gerais. Ao lado do governador Fernando Pimentel (PT) ela ouviu gritos de “Dilma vencedora, nossa senadora”. A petista, que teve o mandato cassado por impeachment, teve seus direitos políticos preservados, ao contrário de Fernando Collor, que ficou oito anos proibido de disputar. O pedido para que ela concorresse partiu do ex-presidente Lula. O petista pode ser preso a qualquer momento hoje e pediu ao partido para eleger uma bancada expressiva no Congresso. (Andreza Matais)