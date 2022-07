Dias antes de oficializar adesão do PSD a Tarcísio, Kassab já dava comandos à equipe de bolsonarista

No último sábado, dias antes do anúncio de embarque do PSD na candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, Gilberto Kassab já dava comandos à campanha do bolsonarista. Sugeriu que o nome do substituto de José Luiz Datena ao Senado deve ser escolhido após pesquisas de intenção de voto.

NAS ESTRELAS. Além de Paulo Skaf (Republicanos), Marco Feliciano (PL) e Carla Zambelli (PL), um novo competidor entrou nessa corrida: o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes. Segundo o deputado Capitão Augusto, com a fama de astronauta, Pontes pode agregar votos de eleitores de fora da bolha bolsonarista.