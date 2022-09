Dias antes de nota de FHC, Alckmin encontra tucanos e justifica apoio a Lula

Dois dias antes de Fernando Henrique sinalizar ser contra a eleição de Jair Bolsonaro (PL), Geraldo Alckmin, vice da chapa de Lula, esteve com tucanos históricos. Pedro Malan, José Pio Borges e David Zylbersztajn, membros do governo FHC, estiveram com Alckmin na terça (20) em reunião no Cebri, no Rio. Eles ouviram longa explicação do hoje ex-tucano sobre por que aderiu a Lula e como ele vê PSDB e PT com mais semelhanças do que diferenças contra Bolsonaro. Nesta quinta (22), após a nota de FHC, Rubens Ricupero e Sérgio Amaral, que também participaram da conversa, declararam apoio a Lula. Embora o comando do PSDB rejeite a aproximação com o PT, não passou em branco o apoio de tucanos de Goiás a Alckmin na quarta (21).

HORA EXTRA. No Rio, Alckmin sugeriu que alguns dos presentes, como Décio Oddone, preparassem sugestões para um eventual governo Lula na área de petróleo e energia.

DISTÂNCIA. Apesar de a velha-guarda do PSDB se aproximar de Lula, algumas das atuais lideranças do partido, como Rodrigo Garcia (SP), Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS), têm eleitores antipetistas e qualquer proximidade com Lula poderia ser tóxica à sua campanha. Aliados de Garcia viram o apoio de tucanos a Alckmin em Goiás como um movimento isolado.

CENTRO. “Respeito a opinião do ex-presidente e sua história, mas a nota não reflete a realidade atual do PSDB. Nós temos uma aliança e uma candidata. E os afiliados que declararem voto em Lula ou Bolsonaro serão encaminhados ao conselho de ética”, diz Fernando Alfredo, presidente do PSDB paulistano.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República (PSDB)

PRONTO, FALEI! Rui Falcão, deputado federal (PT-SP)

“Falam em eleger entre 70 e 80 deputados do PT. Eu acredito mais em eleger entre 60 e 70”, disse, sobre tamanho da bancada do PT na próxima legislatura.