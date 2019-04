Detalhes da Lei de Incentivo à Cultura devem ser anunciados por Bolsonaro em live à noite

O presidente Jair Bolsonaro guardou anúncios para a live que faz tradicionalmente às quintas-feiras à noite. Faz parte da estratégia do mandatário de manter contato direto com os eleitores por meio das redes sociais.

O plano é revelar, por exemplo, os detalhes da nova Lei de Incentivo à Cultura (antiga Lei Rouanet), que não fazia parte das metas dos 100 dias, mas foi reformulada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Pelas novas regras, os financiamentos terão limite de R$ 1 milhão e cada entidade poderá ter até 16 projetos que somem R$ 10 milhões. Como contrapartida, os artistas deverão oferecer cursos de formação para estimular o interesse dos jovens na área e formar público para as apresentações.

Outra novidade será o aumento do percentual de ingressos gratuitos que o espetáculo terá de oferecer a beneficiários de programas sociais do governo, como o Bolsa Família. A depender do valor financiado, será de 20% a 40%. Também haverá gatilhos para estimular a realização dos eventos fora do eixo Rio-São Paulo.

As novas regras serão publicadas em instrução normativa na próxima quarta-feira,

Bolsonaro realizou na manhã desta quinta-feira, 11, cerimônia no Palácio do Planalto para comemorar os 100 dias de governo e assinou um conjunto de 18 atos. Um deles foi o projeto de lei que trata da autonomia do Banco Central. (Juliana Braga)