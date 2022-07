Desafetos, Bolsonaro e Kassab têm encontro marcado em convenção de Tarcísio

Gilberto Kassab, presidente do PSD, é esperado na convenção de Tarcísio de Freitas (Republicanos), no próximo domingo, apesar da presença confirmada de Jair Bolsonaro. Aliado de Tarcísio, Kassab já se referiu a Bolsonaro como o pior dos presidentes com quem já conviveu. Ainda não há decisão sobre se o líder do PSD vai discursar.

MENOS. A campanha de Tarcísio torce para que Bolsonaro adote fala moderada no evento. A avaliação é que o pleito paulista é menos polarizado em comparação ao nacional, e temas como o questionamento às urnas e ataques ao STF atrapalham.