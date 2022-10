Derrotado no 1° turno, candidato de Lula ao governo da PB vira de lado no 2° turno

Candidato de Lula ao governo da PB no 1º turno, Veneziano Vital do Rêgo (MDB) vai subir no palanque oposto ao do petista no 2º turno por rixas estaduais. Ele decidiu apoiar Pedro Cunha Lima (PSDB) e Lula declarou apoio a João Azevêdo (PSB). O emedebista diz que “sempre atuou como oposição” ao PSB e que Lula entendeu.

DUPLA FACE. Para não afugentar eleitores de Lula, Cunha Lima diz que ficará neutro na disputa nacional. Um de seus principais aliados, porém, Efraim Filho (União) esteve com Bolsonaro na última semana. Efraim compartilhou um vídeo em que Pedro diz “aos conservadores e cristãos” que “não haverá disseminação de ideologia nas escolas”.