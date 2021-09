Deputados protocolam pedido de abertura de CPI para investigar Prevent Senior na Alesp

O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) protocolou no fim da tarde desta segunda, 27, requerimento para que a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) instale Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação da Prevent Senior durante a pandemia no Estado. 40 deputados da esquerda à direita subscrevem o requerimento.

No pedido, os parlamentares citam denúncias de que a operadora de planos de saúde teria submetido pacientes sem consentimento a tratamentos experimentais contra covid-19 e ainda indícios de fraude de resultados de estudo sobre o uso da hidroxicloroquina para tratamento da doença.

“A empresa Prevent Senior teria realizado este estudo fraudulento nas suas unidades hospitalares em São Paulo, bem como na sua sede administrativa na capital paulista”, diz Fiorilo na justificativa do pedido.

O parlamentar destaca no pedido que a comissão da Alesp não se sobrepõe à CPI da Covid do Senado, uma vez que trata de uma apuração específica de crimes contra a saúde no Estado de São Paulo, por uma empresa específica, e não da análise de todo o cenário e uso de verbas públicas no enfrentamento da pandemia nacionalmente.

A Prevent tem negado as acusações da CPI da Covid. O Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar a empresa.

Assinam o protocolo pela instalação da CPI os seguintes deputados: Paulo Fiorilo, Adalberto Freitas, Alex da Madureira, Arthur do Val, Ataíde Teruel, Barroz Munhoz, Carla Morando, Carlos Gianazzi, Caio França, Daniel José, Delegado Olim, Dirceu Dalben, Dr. Jorge, Edmir Chedid, Emídio de Souza, Enio Tatto, Erica Malunguinho, Estevão Galvão, Heni Ozi Cukier, Isa Penna, Jorge Caruso, José Américo, Leci Brandão, Luiz Fernando Teixeira Ferreira, Maurici, Márcia Lia, Marina Helou, Mauro Bragato, Marcos Zerbini, Patrícia Bezerra, Professora Bebel, Raul Marcelo, Ricardo Madalena, Ricardo Mellão, Rogério Nogueira, Sergio Victor, Teonílio Barba, Thiago Auricchio, Vinícius Camarinha e Walter Vicioni.