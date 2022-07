Coluna do Estadão

Três membros do Parlamento Europeu se reúnem hoje com representantes das centrais sindicais na sede da UGT em São Paulo. Michel Rivasi e Claude Gruffat são franceses e atuam nas comissões de meio ambiente e agricultura; Anna Cavazzini é alemã e vice-presidente da delegação União Europeia-Brasil. O encontro é para os políticos se informarem sobre a política no País.