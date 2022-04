Deputados do PT querem que Lula foque discurso na economia e deixe outras questões de lado

Depois de se reunir com caciques do MDB e circular pelo acampamento de indígenas em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne no fim da tarde desta terça-feira, 12, com parte da bancada federal do PT no hotel em que está hospedado.

Os parlamentares querem mais participação na pré-campanha para a presidência da República, principalmente, nos Estados e pedem que o presidente foque seus discursos na economia. “Queremos botar a campanha na rua”, afirmou o deputado José Guimarães (PT-CE) à Coluna. Segundo Guimarães, para melhorar essa integração é preciso mobilizar os demais partidos que devem fechar a federação com o PT, (PCdoB e o PV), além dos diretórios municipais e os movimentos sociais.

Guimarães também acredita que Lula deve focar sua campanha na economia e deixar os demais temas de lado. “A centralidade é a economia, a vida das pessoas”, disse o deputado. Recentemente, o ex-presidente deu declarações sobre a descriminalização do aborto, consideradas um tiro no pé na campanha do petista.

O deputado do PT também esteve no jantar oferecido pelo ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE) para Lula e para parlamentares de diversos partidos. “Sinalização muito positiva de que parte do MDB pode estar com Lula”.