Deputados do PSL pedem que governo privilegie brasileiros na fronteira com Venezuela

Deputados da Comissão Externa da Câmara entregaram ofício a Onyx Lorenzoni e a Jair Bolsonaro pedindo que o governo dê prioridade aos brasileiros no atendimento hospitalar e na concessão de benefícios do Bolsa Família em cidades de Roraima. O Estado tem recebido centenas de refugiados venezuelanos, que demandam assistência médica e social básicas. O documento é assinado por Nicoletti (PSL-RR), que coordenou a visita à Venezuela dos deputados , todos do PSL, entre eles Eduardo Bolsonaro.