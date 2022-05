Deputados bolsonaristas agora querem suspender reajuste dos planos de saúde

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Sanderson (PL-RS) apresentou um projeto para suspender o reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na última quinta-feira. A proposta foi debatida hoje durante reunião de líderes e vice-líderes governistas. Mais tarde, Sanderson deve tratar do tema com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

“Fica sustada, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, a Decisão de 26 de maio de 2022 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS relativa ao processo nº 339110.012511/2022-84, que autorizou o reajuste máximo de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares”, diz trecho do Projeto de Decreto Legislativo (PDL).

Outro vice-líder do governo na Casa, o deputado José Medeiros (PL-MT) considera que o projeto tem “grande chance de avançar porque a Câmara está muito nessa linha de ficar mais atenta nas agências”.

“Há um sentimento aqui na Câmara de que as agências foram cooptadas pelas concessionárias. Todas elas, com poucas exceções, se houver exceção. A Câmara está muito atenta aos aumentos e a tudo que essas agências fazem”, afirmou Medeiros, que também participou do encontro.