Deputado quer que município paulista com educação melhor receba mais ICMS

O deputado estadual Daniel José (Podemos) propôs um projeto para destinar parcelas maiores do ICMS a municípios com melhor desempenho na educação. Cidades mais bem avaliadas no Índice de Qualidade do Ensino do Município seriam premiadas com mais recursos.

A avaliação teria como critérios as notas dos alunos no Saresp, assim como a taxa de participação deles no exame. Retenção e evasão escolares também seriam parâmetros.