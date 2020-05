Deputado pede esclarecimentos a Witzel sobre morte de adolescente em ação policial

O deputado estadual do Rio de Janeiro Chico Bulhões (Novo) enviou um ofício nesta quarta-feira, 20, para o governador Wilson Witzel cobrando explicações sobre a operação policial que levou à morte do adolescente de 14 anos, João Pedro Mattos.

“Sirvo-me do presente para solicitar esclarecimentos sobre as medidas que vêm sendo empreendidas pelo Governo do Estado para apurar as circunstâncias do ilícito e, em última análise, atribuir responsabilidades”, diz trecho do ofício.

João Pedro foi atingido por um disparo durante operação no Complexo do Salgueiro, região metropolitana do Rio. Familiares declararam que ficaram sem notícias sobre o paradeiro do corpo até a manhã desta terça.