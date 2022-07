Deputado estadual recorre ao TJ-SP contra aumento de taxa de licenciamento de veículos

O deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) entrou com uma ação popular no TJ-SP contra o aumento da taxa de licenciamento de veículos em São Paulo. Ele alega que o valor de emissão do documento subiu 54% embora não haja mais custos com a impressão do certificado em papel.

Tucanos e ex-tucanos plumados se reúnem em almoço neste domingo para debater a sucessão presidencial e a administração de São Paulo. À mesa, estarão o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Andrea Matarazzo, hoje no PSD, e o ex-governador João Doria.