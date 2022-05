Deputado do União grava vídeo em apoio a Garcia e agora pede para que não seja exibido

O deputado Junior Bozella (SP) gravou vídeo em apoio a Rodrigo Garcia (PSDB) e agora afirma que pediu à Executiva do partido para que ele não seja veiculado. No filme, que é padronizado e idêntico ao de diferentes deputados da legenda, Bozella afirma que a sigla “apoia o novo governador Rodrigo Garcia na luta para que os recursos de São Paulo fiquem aqui (no Estado)”.

O deputado, entretanto, virou defensor da candidatura própria em São Paulo e vem tentando convencer os colegas nos últimos dias a lançar o ex-ministro Sergio Moro como forma de garantir palanque ao pré-candidato à Presidência Luciano Bivar no Estado.

Conforme mostrou a Coluna do Estadão, os vídeos do União buscam reforçar a aliança da sigla com Garcia. No início da gravação, antes da fala dos deputados, um locutor afirma que o governo federal “suga a maior parte dos impostos de São Paulo”. Nas imagens, aparece uma pessoa, usando uma roupa identificada como “governo federal”, sugando notas de dinheiro com um aspirador.

O discurso de que a União reinveste pouco no Estado também tem sido usado pela pré-campanha de Garcia, que vai disputar a eleição para tentar se reeleger como governador.