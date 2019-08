Deputado do PSL quer convocar Lula e Dilma na CPI do BNDES

O deputado Delegado Pablo (PSL-AM) quer convocar os ex-presidentes petistas Dilma Rousseff e Lula à CPI do BNDES, para prestarem esclarecimentos sobre contratos firmados durante seus mandatos.

“É de interesse desta CPI que se entenda o modus operandi da organização criminosa que tomou conta do BNDES. Ninguém melhor para explicar esse esquema do que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que, durante dois mandatos, iniciou os ‘investimentos’ bilionários do BNDES no brasil e no Exterior”, diz o texto.

No caso de Lula, preso em Curitiba, o depoimento seria via videoconferência. O requerimento de Pablo será votado provavelmente nesta quarta-feira, em reunião da CPI.