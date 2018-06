Deputado diz ter “sentimentos primitivos” contra Temer

Um deputado estadual de Goiás chamou atenção pelo discurso duro contra o presidente Michel Temer na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado. Major Araújo (PRP) disse ter “sentimentos primitivos” contra Temer. “Os sentimentos que me vem são os mais primitivos possíveis contra Michel Temer. É de socar, dar um soco no rosto de Michel Temer, estragar aquela plástica mal feita que ele tem no rosto.”

Ele continuou: “outro (sentimento) é de fuzilar esse canalha num paredão, cremar e jogar cinzas lá em Marte, em outro planeta para não contaminar lugar nenhum desse planeta Terra”, disse. O deputado é o mesmo que apresentou proposta para criar o “Bolsa Arma”, um programa para o governo ajudar o cidadão a adquirir a sua arma de fogo.

Em 2005, no auge do esquema do Mensalão, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, também disse ter “sentimentos primitivos” contra um político. À época, o alvo era o ex-ministro petista José Dirceu. No Conselho de Ética da Câmara, em agosto daquele ano, Jefferson disse que o ex-chefe da Casa Civil “despertava os seus instintos mais primitivos”. (Naira Trindade)