Deputado da bancada evangélica quer classificar homofobia como ‘patologia’

Enquanto o Supremo Tribunal Federal não retoma o julgamento da criminalização da homofobia, o Congresso corre para resolver a questão. O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), da bancada evangélica, assumiu com os presidentes da Câmara e do STF, Rodrigo Maia e Dias Toffoli, o compromisso de encontrar uma solução. O parlamentar tem reunido especialistas para propor tratar a homofobia como “patologia psiquiátrica”. Quando a junta médica avaliar que é o caso, será aplicada como agravante aos crimes de lesão corporal e homicídio.

Urgência. No almoço que reuniu o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Toffoli com a bancada evangélica, Sóstenes comunicou a intenção de apresentar o projeto de lei em 15 dias.

Trombone. A proposta trará ainda um dispositivo para garantir a “liberdade de expressão” a pastores e religiosos que façam críticas ou que digam que a homoafetividade é pecado.

Beijinho… Major Vitor Hugo está confiante na sua permanência na liderança do governo na Câmara, apesar das (muitas) críticas.

…no ombro. “Não me incomoda, porque mantenho ligação direta com o presidente para entender a cabeça dele e nada que faço está desalinhado”, disse à Coluna.

Volume…Dentre os 13 mil cargos extintos pelo governo federal, havia o “mestre de lancha”. A última vez que teve concurso foi em 1987. A carreira está lotada no ministério da Saúde, Pasta em que houve o maior número de cortes do tipo.

… morto. Segundo Wagner Lenhart, secretário de gestão de pessoas, desses 13 mil postos, 12,3 mil estavam vagos e sem utilização. Os 916 que restam continuaram nas carreiras até a aposentadoria.

Enxuga. Entre as medidas dos 100 dias, Bolsonaro criou um site, o Gov.br, para reunir até dezembro de 2020 todos os serviços da esfera federal. Hoje, o governo tem mais de 1.500 e só com a extinção deles a economia prevista é de R$ 100 milhões ao ano.

Passo. O Ministério da Justiça e o Itamaraty vão formalizar pedido para o Brasil integrar a Comissão de Defesa do Consumidor da OCDE (Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico) como membro participante.

Óleo. Parte do empresariado acha que o estrago provocado pela intervenção de Jair Bolsonaro no preço do diesel deixa Roberto Castello Branco menos presidente e mais funcionário da Petrobrás depois de ter cedido à pressão do “chefe”.

CLICK. Na galeria do Palácio dos Bandeirantes, chegaram os quadros dos ex-governadores Geraldo Alckmin, Alberto Goldmann e José Serra, todos do PSDB.

2022. João Doria recebeu na sexta-feira à noite 47 parlamentares da bancada federal de São Paulo em jantar, incluindo os senadores Mara Gabrilli (PSDB), José Serra (PSDB) e Major Olímpio (PSL). Foi saudado como “futuro presidente”, mas desconversou e pediu apoio à reforma da Previdência.

Poupança… Durante reunião semanal de secretários, o vice-governador de SP, Rodrigo Garcia, apresentou o novo balanço de economias para os cofres do Estado: são R$ 823 milhões poupados para o caixa do governo paulista.

…da tesoura. A reavaliação de convênios gerou R$ 401 milhões de economia, outros R$ 376 milhões vieram da revisão de contratos e R$ 45,6 milhões da revisão de licitações. O déficit de SP é de R$ 10,5 bilhões e a ordem é fechar torneiras.

SINAIS PARTICULARES.

Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo.

A SEMANA

Segunda-feira, 15: CCJ vai discutir Previdência e do Orçamento impositivo

Centrão quer votar PEC que obriga governo a pagar emendas de bancada antes da reforma. Ainda não há consenso.

Quarta-feira, 17: Comissão mista vai analisar plano de trabalho da MP 870

O relator, Fernando Bezerra (MDB), vai apresentar o calendário para a análise da medida que redesenha a Esplanada.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA