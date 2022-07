Deputado bolsonarista quer que MP investigue imagem de Lula em Salvador

O deputado bolsonarista Paulo Martins (PL-PR) apresentou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para que apure se a campanha de Lula manipulou as imagens da caminhada do petista em Salvador, no sábado. A suspeita é a de que duplicaram pessoas nas fotos que foram para as redes sociais. Martins alega que, se for verdade, houve crime eleitoral em razão da divulgação de informações falsas.