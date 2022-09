Deputado bolsonarista diz que recebeu R$ 20 milhões do orçamento secreto mas é contra

O deputado bolsonarista Coronel Tadeu (PL-SP) criticou o uso das emendas do relator, o chamado orçamento secreto, embora tenha recebido parte dos recursos distribuídos a parlamentares da base do governo.

“O dinheiro deveria estar no ministério. Já temos emendas impositivas. Para mim veio R$20 milhões, mas acho errado estar na mão do Parlamento”, disse.

Criado no governo Bolsonaro, o orçamento secreto se transformou em moeda de troca em votações no Congresso e é distribuído segundo critérios de Arthur Lira (PP-AL) e pela cúpula do Senado.