Deputado aciona TSE contra Bolsonaro por falas a embaixadores

Coluna do Estadão

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) apresentou uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Jair Bolsonaro pela propagação de notícias falsas durante reunião com embaixadores de dezenas de países, ontem, no Palácio da Alvorada. Na peça, Kataguiri pede que a Corte envie os autos ao Ministério Público para eventual responsabilização penal do presidente da República.

Ele também quer que o TSE “faça pronunciamento claro e inequívoco, perante todos os brasileiros e perante a comunidade internacional, rechaçando o pronunciamento do presidente da República e mostrando a confiabilidade do processo eleitoral”.

Para o parlamentar, o ato do presidente da República é “extremamente grave”. “Bolsonaro conspira abertamente contra a Justiça Eleitoral e contra a Constituição perante a comunidade de nações, que, aliás, recebeu muito mal o discurso do presidente”, disse Kataguiri, na representação.

“A conduta do presidente da República pode ser tipificada como crime comum, por conta da agressão à ordem democrática, bem como crime de responsabilidade”, acrescentou.