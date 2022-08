Deputadas querem que Lula se comprometa com meta para inserção de mulheres

Aliadas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) querem convencê-lo a firmar um compromisso de preencher pelo menos 30% das vagas dos ministérios de um eventual governo com mulheres. No domingo, durante debate na Band, Lula evitou se comprometer com a paridade de gênero, o que foi alvo de críticas de parlamentares. Para a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o tema não pode ficar sem resposta. “Lula sempre teve uma política feminista no governo dele. Poderia ter afirmado um porcentual mínimo, não precisava ter ficado na defensiva. Tem que ter resposta concreta”, disse Feghali. A parlamentar Perpétua Almeida (PCdoB-AC) considera que uma decisão como essa no Executivo pode influenciar o Parlamento a fazer o mesmo.

NÚCLEO. A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) lamentou a falta de sinalização de Lula e disse que as mulheres que o apoiam devem lutar pela paridade nos altos cargos. “Achei uma pena, porque talvez isso signifique que essa discussão (da paridade) ainda não chegou ao núcleo da campanha (de Lula). O debate mostrou que a questão das mulheres é central.”

CÍRCULO. Tabata Amaral (PSB-SP) diz que se comprometer com a participação feminina não é inconciliável com a escolha pelo mérito, como sugeriu Lula. “Ao dizer aos partidos ‘me apresentem as melhores indicações de mulheres e negros’, esses nomes vão aparecer.”

NEGROS. Coordenador do plano de Lula, Aloizio Mercadante diz não ser possível fixar um porcentual. “Vai depender das condições políticas. Os negros são maioria da população, precisam participar também.”