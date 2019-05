Deputada do PSL quer legalizar plantio de maconha para fins medicinais

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) quer apresentar um projeto de lei para legalizar a plantação de maconha para fins medicinais.

Conservadora e cristã, a deputada quer baratear o custo do canabidiol – remédio feito à base de cannabis, utilizado para amenizar crises e dores crônicas. O projeto deve se espelhar na lei israelense, que prevê plantio exclusivo para fins medicinais.

“Se a esquerda for correta com seu pensamento e a direita com os números, vou apresentar e não encontrarei muita resistência”.