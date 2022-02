Deputada do PSOL discutirá violência e LGBTfobia em escola pública onde aluna trans foi agredida

A deputada estadual Erica Malunguinho (PSOL-SP) discutirá hoje, 11, com a diretoria da Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco, em Mogi das Cruzes, medidas de inclusão e prevenção à violência, com foco no combate à transfobia.

Na última quarta, 9, uma aluna trans foi agredida por colegas após reagir por eles insistirem em se referirem a ela por pronomes masculinos.

“A escola, por ser nosso espaço essencial de formação, não pode, em instância alguma, ser celeiro de intolerância, mas sim de construção de cidadanias”, disse a parlamentar à Coluna. “Não podemos permitir que travestis e transexuais, nem quaisquer outras formas de vida e expressão, sejam violentadas fisicamente e psicologicamente em nossas escolas.”

Erica também entrou em contato com a família da aluna agredida para apoiá-la em denúncias e acionou a Secretaria de Educação do Estado, que informou apurar o caso.