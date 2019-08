Depois de resolver impasse sobre presidência, Alcolumbre vai instalar CPMI da Fake News

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai instalar a CPI Mista da Fake News em até 15 dias. Desde que o texto da criação da comissão foi lido, havia disputa sobre se a presidência ficaria com os deputados ou senadores.

Segundo Davi, os parlamentares acertaram que caberá ao Senado presidir o colegiado. Resolvido o impasse, ele aguarda os deputados escolherem o relator para dar início aos trabalhos. Um dos citados é o Alexandre Leite (DEM-AP), autor do requerimento de criação

Para presidir, Davi escolherá um entre quatro senadores que postulam o cargo. Sem revelar nomes, diz que está entre dois do PSD, um do Cidadania ou outro do PSDB.