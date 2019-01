Demissão na Apex gera nova crise no governo Bolsonaro

O novo embaraço na Apex — envolvendo a queda de Alex Carreiro da presidência da agência — iniciou especulações na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos de que o próximo a ser substituído sera o próprio ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Carreiro deixou a agência atirando. Ele mostrou a deputados do PSL troca de mensagens pelo WhatsApp que comprovariam que ele não pediu demissão como informou o ministro nas suas redes sociais, mas foi forçado a deixar o cargo na Apex. Hoje, também procurou interlocutores no Palácio do Planalto para apresentar sua versão.

O infortúnio de Carreiro começou quando se descobriu que ele não fala inglês fluentemente, condição essencial para ocupar o cargo. Mas não foi a única razão de sua queda.

Fontes relatam que o problema começou após Letícia Catel assumir a diretoria da agência. Ex-dirigente do PSL, ela chegou ao posto há dois dias e não teria gostado de saber que Carreiro havia demitido 15 pessoas sem consultá-la. Os dois travaram discussões na frente de servidores da Apex.

Sentindo-se desautorizado, o então presidente decidiu pedir uma reunião com Ernesto Araújo para reclamar da subordinada. Porém, ao se reunir com o ministro, descobriu que sua carta de demissão estava escrita. Carreiro teria se recusado a assinar. Na sequência, o ministro anunciou pelo Twitter que ele havia pedido o desligamento do cargo.

“O Sr. Alex Carreiro pediu-me o encerramento de suas funções como Presidente da Apex. Agradeço sua importante contribuição na transição e no início do governo. Levei ao presidente Bolsonaro o nome do embaixador Mario Vilalva, com ampla experiência em promoção de exportações, para presidente da Apex”, postou o ministro.

Segundo fontes, o presidente Jair Bolsonaro não foi avisado por Ernesto da demissão do então presidente da Apex.

Hoje, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, foi ao Twitter para tratar do assunto. “Eu não gostaria que fosse assim, mas grande parte da imprensa MENTE constantemente se se preocupar com a informação, somente em desgastar Bolsonaro. A última foi que @BolsonaroSP teria indicado o 01 da APEX e que o Presidente teria o desautorizado. MENITIROSOS DESCARADOS!”, escreveu. Se refere a versão de que foi Eduardo Bolsonaro, outro filho do presidente, quem indicou Carreiro para a Apex, o que teria sido desautorizado pelo pai presidente. (Naira Trindade e Juliana Braga)