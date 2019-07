DEM se prepara para eleições ainda dividido

Outra vez alvo das manifestações, o DEM caminha para as eleições municipais ainda dividido entre quem teme os ataques do eleitor bolsonarista e quem enxerga na queda da popularidade do presidente sinal de que ser alvejado por ele não é de todo ruim. Com o MDB fora da máquina pela primeira vez nesta década, o partido conta com um bom desempenho em 2020 para se consolidar. A ala alinhada a Bolsonaro torce para as críticas ficarem restrititas às redes sociais. Já a turma mais próxima de Rodrigo Maia não pretende se furtar do embate.

Fora do radar. A aposta dos bolsonaristas do DEM é na dificuldade de o eleitor diferenciar uma sigla de outro, principalmente nos rincões do País. A preocupação é maior em capitais como Curitiba e Porto Alegre.

Sinuca… Para um deputado de outro partido de centro, por mais que o Congresso busque uma agenda positiva própria, quando aprovada, os louros vão mesmo para Jair Bolsonaro.

…de bico. Ainda assim, ele avalia ser melhor investir na recuperação da economia, com brasileiros empregados, porque isso tende a melhorar a relação com a classe política.

Tente outra vez. Os mais recentes decretos de armas de Jair Bolsonaro já são alvo de 15 iniciativas na Câmara para sustá-los.

Cuidado… Relator da proposta que tramita no Senado, Alesssandro Vieira (Cidadania-SE) diz ser sensível à necessidade de flexibilizar as regras, mas não abre mão de endurecer as punições para crimes relacionados a armas de fogo.

…dobrado. Vai aumentar em até 50% as penas para quem não tomar os cuidados devidos para sua arma não ir parar na mão de terceiros e para quem roubar artefatos de policiais.

Tramitação… O governo estuda permitir que acordos internacionais como o do Mercosul-União Europeia sejam analisados apenas pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência e pelo Itamaraty.

…express. Hoje, eles passam por todos os ministérios envolvidos e a aprovação demora mais no Executivo do que no Legislativo.

Tudo… O governo está preocupado com indicações de embaixadores que empacam no Senado. Antes, o documento passava quase automaticamente para a Comissão de Relações Exteriores. Agora ficam em um limbo na Mesa Diretora.

…sem… À conta-gotas, uma vez despachados, são aprovados com mais rapidez na comissão e no plenário.

… pressa. Uma das poucas que tramitou rápido foi a de Hélio Ramos, ex-assessor de Rodrigo Maia. Foi encaminhada um dia depois de chegar ao Senado.

CLICK. O deputado Eduardo Bolsonaro foi às manifestações de domingo em Brasília vestindo uma camiseta de apoio ao aliado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Apagão. A proibição de recondução de diretores às agências reguladoras gerou um alerta na Anvisa. Se prevalecer, será preciso trocar três dos cinco até março de 2020. Com o uso da maconha para fins medicinais em debate na agência, o governo quer alguém escolher alinhado a ele nesse tema.

Malas prontas. O general Cid, que comandou a ocupação do Morro da Providência no Rio durante o governo Lula e foi chefe de gabinete do comandante Enzo Perri, foi para a reserva, mas já tem novo emprego. Vai assumir o escritório da Apex em Miami.

PRONTO, FALEI!

Da deputada federal Soraya Santos (PL-RJ): “Precisamos valorizar o Congresso. O governo não pode legislar o tempo todo por medida provisória como se tudo fosse urgente”, sobre relação com o Planalto.

COM JULIANA BRAGA (editora interina) E REPORTAGEM DE MARIANNA HOLANDA

