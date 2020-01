DEM e PDT a caminho de aliança no Nordeste

Coluna do Estadão

Apesar do atual cenário de polarização política, direita e esquerda caminham para fechar uma importante aliança eleitoral no Nordeste: DEM e PDT devem compartilhar palanques nas eleições municipais deste ano em três capitais estratégicas: Salvador (BA), Fortaleza (CE) e São Luís (MA). O presidente nacional do Democratas e prefeito da capital baiana, ACM Neto, participou diretamente das costuras. A interlocutores, ele disse acreditar que a campanha eleitoral será focada em temas ligados à pauta das cidades, distante da nacionalização dos debates.

No menu. A parceria foi costurada em jantar em São Paulo no fim do ano passado entre Neto, Rodrigo Maia e Elmar Nascimento, pelo DEM, e Ciro Gomes, Carlos Lupi e André Figueiredo, pelo PDT.

Se organizar direitinho… Em Salvador, mesmo Neto tendo lançado seu vice, Bruno Reis (DEM), como candidato, o secretário de Saúde, Leo Prates (PDT), ainda sonha com a prefeitura.

…todo mundo sai. O movimento, segundo interlocutores dos dois partidos, é visto como uma tentativa para emplacar Prates como vice de Reis. De toda forma, os dois lados dão como certo que estarão juntos.

Indeciso. A oposição petista na capital baiana tem nove pré-candidatos.

Deixa pra depois? No Rio, mesmo que o DEM lance Eduardo Paes e o PDT, Martha Rocha, a ideia é estar juntos no segundo turno.

Sem pressa. Apesar das tentativas do governador Camilo Santana (PT-CE), o mais provável é que o PDT do atual prefeito Roberto Cláudio continue aliado ao DEM, que hoje tem a vice-prefeitura na capital cearense. A decisão sairá nos 45 do segundo tempo.

Festa… O MDB-RS vai homenagear os 90 anos de Pedro Simon com um ato em Capão da Canoa, palco em 1984 de uma das mais expressivas mobilizações pela campanha das Diretas-Já na Região Sul do País. O ex-senador faz aniversário dia 31 deste mês. O ato está marcado para ocorrer no dia 1.º de fevereiro.

CLICK. Pedro Simon (à dir.) com Ulysses Guimarães na campanha das Diretas-Já. O conteúdo está no site do MDB-RS (www.mdb-rs.org.br/PedroSimon90Anos).

Gente… Em nota de apoio a Esteves Colnago, denunciado na operação Greenfield, seu ex-secretário-executivo Rodrigo Cota lembrou que, mesmo tendo carro oficial à disposição, o atual articulador da Economia no Congresso ia trabalhar diariamente de metrô.

…como a gente. Até a hashtag #somostodosesteves foi lançada pelo secretário de Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho, em apoio a Colnago.

SINAIS PARTICULARES

Esteves Colnago, chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia

Adeus. A Itaipu Binacional vai fechar definitivamente seu escritório em Curitiba nesta sexta-feira. Os 97 empregados do local já foram remanejados para Foz do Iguaçu, sede da usina. O processo de encerramento começou em julho e está a cargo do diretor da empresa, o ex-ministro da Defesa Joaquim Silva e Luna.

Ano novo. O fechamento do escritório faz parte de uma política de enxugamento dos gastos e ampliação dos investimentos da empresa conduzida por Luna, que é general do Exército.

Fim. A namorada do ex-presidente Lula, Rosângela da Silva, a Janja, se desligou oficialmente de Itaipu em 2 de janeiro após demissão negociada. Ela atuava justamente no escritório de Curitiba como socióloga.

PRONTO, FALEI!

Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros: “Há inconsistências práticas que vão tornar a lei casuística. Se o STF não conceder a liminar, ainda há recursos possíveis”, sobre juiz de garantias.

COM MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU TÂNIA MONTEIRO.

Coluna do Estadão

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao