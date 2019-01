O DEM está pagando jatinho particular para Davi Alcolumbre fazer campanha pela presidência do Senado em todo o País. O partido ainda não o lançou oficialmente. O PSL, sigla de Jair Bolsonaro, não descarta apoiar o demista.

A preferência do DEM é por reeleger Rodrigo Maia (RJ) ao comando da Câmara. Ele também tem as despesas do avião pagas pela sigla, com recursos do fundo partidário.