Delator da CPI da Covid, Luís Miranda quer evitar Bolsonaro em convenção

O deputado Luis Miranda (Republicanos), que pretende disputar a reeleição por São Paulo, promete abandonar a convenção do partido, prevista para o dia 30, assim que o presidente Jair Bolsonaro, seu ex-aliado, chegar ao local. Bolsonaro apoia a eleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do Estado.

“Eu vou, mas se a previsão do Bolsonaro for chegar às 11 horas, nesse horário já não estarei mais lá. Vou chegar às 10h. Fico por uma hora, assino a documentação, abraço meus colegas. Eu vou prestigiar, não posso abrir mão de ir, mas o Bolsonaro chega e eu saio. Será instantâneo”, disse Miranda.

Segundo o parlamentar, é “impossível” para ele compartilhar o palanque com Bolsonaro por conta das divergências entre eles durante a CPI da Covid, no ano passado, quando o irmão de Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, denunciou supostas irregularidades na pasta.

“É impossível eu estar no mesmo palanque que Bolsonaro, isso nunca vai acontecer. Principalmente porque ele atacou a minha família, atacou o meu irmão, que é um cara extremamente honesto. Bolsonaro autorizou que fossem para cima da minha família por fazer a coisa certa”, reforçou Miranda.

Diante de ameaças, o irmão do deputado teve que deixar o país e entrou para um programa de proteção de testemunhas.