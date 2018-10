Defesa protocola hoje laudo psicológico de Adélio Bispo

Adélio Bispo. Foto: PM-MGO laudo psicológico encomendado pela defesa de Adélio Bispo ficou pronto e será protocolado nesta segunda-feira, 1, no início da tarde na Justiça Federal.

O exame foi feito pelo psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro. Será usado pelos advogados de Adélio para pedir redução da pena.

Na decisão que autorizou a visita do psiquiatra para a realização do exame, o juiz Bruno Saviani, da 3ª Vara da Justiça Federal em Juiz de Fora, decretou o sigilo do laudo “a fim de resguardar a intimidade do investigado”.

Na semana passada, a Polícia Federal finalizou um dos inquéritos que apuram as circunstâncias da facada no presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Os investigadores concluíram que ele agiu sozinho, motivado por “inconformismo político”. (Juliana Braga)