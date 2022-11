Defendido por Tebet, projeto que cria Lei de Responsabilidade Social deve avançar no Senado

Com apoio de aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a proposta que cria a Lei de Responsabilidade Social deve avançar no Senado nos próximos dias. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), pautou para esta quarta-feira (16) a votação do projeto, que está sob relatoria da senadora Simone Tebet (MDB-MS). Ela também coordena o grupo técnico de assistência social na transição.

A expectativa de parlamentares, no entanto, é que a votação seja concluída apenas na semana seguinte, considerando que amanhã ainda poderá ser apresentado um pedido de vista (mais tempo para análise). Depois, o texto segue para o plenário. De acordo com pessoas próximas a Tebet, Alcolumbre se comprometeu com a apreciação da matéria. De autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), essa foi uma das promessas de campanha de Simone à presidência.

A convocação da CCJ para esta quarta gerou reação entre aliados de Jair Bolsonaro (PL). O líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), disse que a CCJ foi “convocada na calada da noite para amanhã”. “Cheiro de manobra. Já percebemos. Entendedores entenderão. Eu entendi. Não passarão! Respeito e diálogo com Senadores!”, escreveu, pelo Twitter.

O projeto que cria a Lei de Responsabilidade Social prevê reformulação dos programas sociais, metas para a queda da taxa geral de pobreza e cria uma poupança para famílias vulneráveis.