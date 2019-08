Decisão do PSB sobre dissidentes terá transmissão ao vivo

A reunião do Diretório Nacional do PSB que definirá o futuro do seus 10 dissidentes da reforma da Previdência acontece na manhã de sexta, 30, e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do partido – Facebook e Youtube. É a primeira vez que isso acontece na legenda.

À la Big Broder, os deputados federais que votaram contra a orientação do partido e a favor da reforma da Previdência ficarão sabendo dos vereditos junto dos internautas.

No partido, interlocutores acreditam que não há clima para expulsão dos parlamentares. O que deve haver é punição na Câmara: perder cargos de destaque, como presidência de comissão, ou relatorias.

Alguns membros do diretório querem ainda puni-los proibindo repasse de recursos para campanhas futuras desses deputados.