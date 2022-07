Debate sobre candidatura em 2024 influencia impasse na chapa de Haddad

A antecipação de um embate previsto apenas para 2024 tem influenciado o impasse atual na campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. PSOL e PSB disputam espaço na chapa e pleiteiam a vaga de vice. As duas siglas também deverão protagonizar uma disputa pelo eleitorado de esquerda no pleito à Prefeitura de SP, daqui a dois anos. Guilherme Boulos (PSOL) e Tábata Amaral (PSB) são citados como os prováveis candidatos. Boulos já conquistou o apoio do PT à sua candidatura futura, em troca da desistência na eleição ao governo neste ano, mas não obteve a adesão do PSB. A inclusão do partido no acordo chegou a ser proposta pelo PSOL em Diadema, no dia 9, mas não prosperou diante da resistência no PSB.

PÁREO. A disputa pela vice está entre o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e Jonas Donizette (PSB), ex-prefeito de Campinas. Petistas insistem, porém, que o nome que mais agregaria a Haddad é o de Marina Silva (Rede). Além de não ser de nenhum dos dois lados, já concorreu à Presidência, assim como Haddad e Geraldo Alckmin (PSB), e tem bandeiras ambientais que conversam com a classe média.

DEADLINE. Petistas desejam resolver o impasse até sábado, quando os partidos que compõem a aliança em São Paulo fazem a convenção que formalizará as candidaturas paulistas.

PRONTO, FALEI! Ciro Gomes, presidenciável do PDT

“Muita coisa ainda pode acontecer. Se enganam os que pensam que o tempo da política obedece ao mesmo compasso do tic-tac normal dos relógios.”

CLICK. Arthur Lira, presidente da Câmara (PP-AL)