Debandada tucana no Ceará ameaça Tasso Jereissati

Possível candidato da oposição no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE) enfrenta contratempos com a debandada tucana no Ceará. Candidato derrotado ao governo do Estado, o general Theophilo pediu desfiliação do PSDB.

Na mesma reunião, o presidente do PSDB no Ceará, Francini Guedes, avisou que renuncia ao posto alegando problemas de saúde. Assume o bastão Raimundo Matos, que não quer fazer oposição a Bolsonaro.

