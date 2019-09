De olho na Prefeitura de SP, Datena se aproxima de Márcio França

O apresentador de televisão, José Luiz Datena, está se aproximando de Márcio França e do PSB, de olho na Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Segundo contou, o convite seria tanto para cabeça de chapa, quanto para vice.

“Márcio é um cara bom, que eu confio. Estive com ele recentemente. Já ouvi dele próprio que tanto faz (quem seria cabeça de chapa), que posso escolher vice ou Prefeito”, disse.

Diante do fortalecimento de Joice Hasselmann para a Prefeitura de São Paulo no PSL, o jornalista do Brasil Urgente, da Band, diz que não toparia participar de prévias na legenda, como tem defendido uma ala do PSL.

Ainda assim, não perdeu o contato com o PSL e não vê como certa ainda a candidatura de Joice Hasselmann. “Acho que isso (candidatura da deputada) ainda não está definido. Se estiver, bom pra ela e pro PSL, é um bom nome”.

Datena disse que, no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro enviou-lhe uma mensagem, dizendo para pensar bem se pretende entrar para a política. O mesmo “conselho” foi compartilhado em julho, segundo o apresentador.

Além disso, Datena também tem falado com o PP e o PSD também.