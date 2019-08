Davi Alcolumbre se distancia de aliados de 1ª hora e se aproxima de Renan

Aliados de primeira hora de Davi Alcolumbre estão decepcionados com a postura pouco “combativa” do presidente do Senado. O grande motivo da discórdia: ele engavetou pedidos de impeachment de ministros do STF e a CPI da Lava Toga. Esses senadores acham que o “novo Davi” se acostumou ao status quo. Ele tem, inclusive, se aproximado de Renan Calheiros (MDB-AL), seu adversário na disputa pelo comando da Casa. O grupo que bancou Davi na ocasião era formado, majoritariamente, por senadores estreantes, lavajatistas e do PSL.

Mais que amigos. Desde a volta do recesso, Renan reuniu-se com Alcolumbre ao menos três vezes. Trataram de Previdência e PECs que restringem a atuação do STF – a estas últimas, o senador do MDB é contrário.

Friends. A interlocutores, o ex-presidente do Senado tem afirmado que seu sucessor faz o melhor pela harmonia entre os Poderes.

Experiente. O Estado mostrou que Alcolumbre briga na Justiça para não dar publicidade a gastos do Senado. Se inspirou num ato assinado pelo então presidente Renan Calheiros para negar acesso retroativo às notas fiscais.

Mata… Apesar de desagradar a turma da Lava Toga no Senado, Alcolumbre está bem na fita com o Planalto. Um interlocutor disse que Bolsonaro está “apaixonado” pelo senador.

… no peito. Os principais temas do governo estão na mão de Alcolumbre: Previdência e a indicação de Eduardo para Washington. O presidente do Senado tem prometido ajuda.

Transparência. No relatório da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) estuda incluir a obrigatoriedade de detalhar o valor pago em imposto em cada compra na nota fiscal.

Insegurança. O mercado financeiro anda preocupado com os vários projetos de reforma tributária: provoca efeito paralisante nos investidores estrangeiros.

CLICK. Júnior Bozzella (PSL-SP) fez aniversário no mesmo dia do ato nacional de filiação do PSL, sábado. Também foi anunciado pré-candidato à prefeitura de Santos.

Lugar de fala. O deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) apresentou projeto para que cidades façam consultas públicas com passageiros de ônibus antes de contratar ou renovar contratos com empresas.

Tente… Mesmo com a decisão do STF, a bancada evangélica vai tentar aprovar o seu projeto de criminalização da homofobia.

… outra vez. Decidiram acrescentar ao texto do deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) uma definição de homofobia. O senador Marcos Rogério (DEM-RO) foi incumbido da missão.

SINAIS PARTICULARES.

Marcos Rogério, senador (DEM-RO)

Onde dá… Tereza Cristina identificou que 30% dos assentamentos desocupados ou ociosos estão próximos de mercados consumidores, no Sul e Sudeste, dependendo apenas de orientação técnica e acesso a crédito.

…para resolver. O Ministério da Agricultura quer conceder, a quem estiver regular, a titulação desses terrenos, etapa necessária para acessar crédito. Pretende, com isso, reaquecer a agricultura familiar.

PRONTO, FALEI!

Marlon Santos, deputado federal (PDT-RS): “A demora em decidir se estamos expulsos ou não é de propósito. Acham que expulsar imediatamente seria um brinde”, sobre situação dos “infieis” do PDT.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao