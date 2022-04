Datena se filia ao PSC em aliança com Tarcísio 

O apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSC e deve concorrer a uma vaga no Senado por São Paulo, ao lado do pré-candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL). A candidatura só depende agora da decisão do próprio apresentador de concorrer. Ele já desistiu outras vezes de disputar um cargo eletivo na reta final.

Até semana passada, Datena era considerado uma peça importante na chapa do PSDB, com João Doria. Os tucanos e o União Brasil chegaram a anunciar que Datena iria compor uma coligação das siglas no Estado, dividindo o palanque com o governador do Estado Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato ao governo.

“Nossos partidos compartilham dos mesmos princípios, conjugam os mesmos ideais e vamos trabalhar para que São Paulo e os paulistas estejam nas mãos competentes e sob o olhar humano de nossos candidatos”, escreveram as siglas em nota conjunta assinada pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, e do União Brasil, Luciano Bivar.

O movimento de João Doria ontem, 31, que simulou continuar à frente do governo de São Paulo, no entanto, irritou o apresentador, que decidiu mudar seus planos.

Datena lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para a disputa ao Senado em São Paulo, conforme levantamento da Quaest divulgado no último dia 17.

Na pesquisa estimulada, em que é apresentada uma lista de nomes, Datena aparece com 39% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 15%, pelo empresário Paulo Skaf (MDB), com 13%, e pela deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), com 6%.