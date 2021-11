Datena avisa a aliados que trocará PSL por PSD

Quatro meses depois de se filiar ao PSL, o apresentador José Luiz Datena avisou aliados que está de malas prontas para desembarcar no PSD, de Gilberto Kassab.

Apontado como presidenciável no projeto do PSL antes da fusão com o DEM no União Brasil, Datena chegará ao PSD para ser candidato ao Senado por São Paulo. A ideia é ter Geraldo Alckmin para o governo paulista e Rodrigo Pacheco para a Presidência.