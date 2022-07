Junior Bozzella (União-SP) diz que a disputa acirrada entre Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia (PSDB), empatados no Datafolha, valoriza o passe do partido com um dos dois. “Nosso apoio define o 2º turno.” Já Geninho Zuliani (União-SP) nega a hipótese de apoio a Tarcísio. “União estará com Rodrigo independente de pesquisa.”

Coluna do Estadão: Saída de Datena atrapalha aproximação de Tarcísio de eleitores das classes C e D