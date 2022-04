Daniel Silveira entre poucos amigos horas antes de julgamento do STF

Horas antes do início do seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) almoçou com poucos amigos e com o também deputado Coronel Tadeu (PL-SP), em uma galeteria em Brasília.

Silveira chega ao julgamento amparado apenas pelos mais fiéis bolsonaristas, sem palavras de apoio de líderes de partidos que compõem a base do governo no Congresso.

Pela manhã, Tadeu presidiu parte da sessão de discursos da Câmara, onde apenas aliados do presidente Jair Bolsonaro falaram em defesa de Silveira.

“Eu quero aqui me solidarizar com o nosso colega Deputado Daniel Silveira e esperar que esse julgamento não termine da forma trágica que a gente já consegue vislumbrar”, afirmou a deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF).

O STF começa a julgar nesta quarta-feira, 20, a ação penal contra Silveira por crimes contra a segurança nacional, contra a honra do Poder Judiciário e também contra a ordem política e social do País, o que pode levá-lo de volta à prisão com uma condenação definitiva e torná-lo inelegível.

