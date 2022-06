Cúpula paulista do União Brasil se rebela e diz que apoia Rodrigo Garcia

Apesar das ameaças de Luciano Bivar (PE) de fazer o União Brasil abandonar o apoio à reeleição do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), a cúpula do partido garante que não houve definição sobre isso e que a legenda segue com o tucano.

Em evento com o pai, Milton Leite, que é pré-candidato ao Senado, o deputado Alexandre Leite (União-SP) expressou o sentimento de parte do partido no Estado. Ele reforçou a aliança com Garcia e que “ninguém de fora vai ditar para quem a família Leite vai pedir voto”.

“Leve ao Rodrigo (Garcia) o recado da família Leite. A família Leite tem lado e é ao lado do Rodrigo Garcia. Se não fosse pelo governador Rodrigo Garcia e pelo financiamento dessa obra nós não estaríamos aqui hoje. Não é ninguém de fora que vai ditar para quem a família Leite vai pedir voto nessas eleições“, afirmou Leite, durante evento para o início da duplicação da Estrada do M’Boi Mirim, na Zona Sul.

Bivar prometeu abandonar o candidato do PSDB alegando que a união do partido com o MDB romperia o acordo prévio das duas siglas. Parlamentares paulistas dizem que sequer foram consultados sobre isso até o momento.

O deputado Geninho Zuliani (União-SP) afirma que “não há outro caminho” em São Paulo a não ser apoiar Garcia, alegando que o acordo entre eles existe há meses. “Rodrigo tem sido leal aos compromissos com o União, não há motivo para rompimento. Além de ser o melhor para São Paulo”, disse Geninho.