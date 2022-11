Cúpula do Congresso quer R$ 500 mi para reajustar salários do Legislativo em 23

As mesas diretoras da Câmara e do Senado apresentaram, no meio do feriado da República, duas emendas para incluir no Orçamento de 2023 a previsão de gastos para bancar o reajuste de parlamentares e de servidores no ano que vem. O aumento estava no radar após o Judiciário conceder um reajuste de 18% para seus funcionários (sendo 9% em 2023). No Legislativo, a expectativa era a de que a notícia viria após a eleição. Dito e feito, a cúpula do Senado quer R$ 199,3 milhões para reajustar os salários de senadores e de servidores. Na Câmara, o pedido é de R$ 370,4 milhões, válido também para os políticos. O custo total do reajuste no Legislativo, caso seja aprovado pelos próprios congressistas, será de cerca de R$ 569 milhões em 2023.

FOLGA. Tanto o Legislativo quanto o Judiciário podem conceder reajustes porque têm espaço nos seus respectivos tetos de gastos após a manobra feita pelo governo Bolsonaro, em 2021, para ampliar as despesas do Executivo com a PEC dos Precatórios.

PLACAR. O Executivo consumiu todo o seu espaço aberto em 2022, mas os demais poderes não. O reajuste dos servidores do Executivo está previsto em 4,5% e custa, por ora, R$ 3,5 bi.

PRONTO, FALEI! Arthur Maia (União-BA), presidente da CCJ da Câmara

“Com toda a boa vontade que eu tenho com o (novo) governo, não posso concordar com a fala de Lula dizendo que ‘paciência se o dólar aumentar e a Bolsa cair’.”

CLICK. Renan Bolsonaro, filho 04 de Jair Bolsonaro

Reapareceu pela primeira vez nas redes após a derrota do pai para promover uma empresa que vende serviços no metaverso, da qual é embaixador.